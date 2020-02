Mulher agredida corre pelada na rua para não ser morta a pauladas

A menina estava com a mãe em uma unidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia quando o religioso cometeu o abuso

A polícia prendeu em flagrante um peruano de 31 anos, missionário da Igreja Adventista do Sétimo Dia, por abusar sexualmente de uma criança de 4 anos em Itanhaém, no litoral de São Paulo. A mãe da menina teria presenciado o ato e o denunciou. As informações são do G1.

De acordo com a Polícia Civil, mãe e filha foram à igreja para uma reunião. A criança ficou na Sala Primária, onde há aulas infantis. Ao entrar no local, o missionário pegou a mão da garota e começou a esfregá-la no órgão genital dele.

A mãe entrou na sala e viu toda a cena. Ela perguntou para a menina o que havia ocorrido e a criança confirmou o abuso.

O suspeito confessou o crime e foi levado para a Delegacia Seccional de Itanhaém. Ele foi preso por estupro de vulnerável.

A igreja, em nota, disse lamentar profundamente o ocorrido.”Logo após a mãe constatar o ocorrido, o pastor local foi acionado, conforme protocolo da organização, e imediatamente chamou a Polícia. O homem foi preso em flagrante e levado à delegacia. Ele segue preso na Penitenciária de Praia Grande”, destacou.

“Neste momento, a Igreja Adventista do Sétimo Dia oferece o apoio necessário para a mãe e a vítima. A instituição repudia qualquer tipo de violência”, concluiu a assessoria de imprensa da igreja em comunicado enviado à redação.