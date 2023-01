Mulher acusa zelador de se masturbar em seu quarto na véspera do Natal

A empresária Gabriella Camello, de 29 anos, acusa o zelador do prédio de invadir seu apartamento e se masturbar em frente a sua cama . As câmeras de segurança registraram o homem no andar do apartamento tocando as partes íntimas no corredor com uma chave na mão.

O caso aconteceu na véspera do Natal, mas só agora veio a público após a vítima recorrer as redes sociais, já que mesmo após ter feito diversas denúncias, o homem ainda continou trabalhando no prédio.

A jovem disse a Tv Globo, que o homem tinha a cópia da chave de todos os apartamentos do prédio. Ele foi demitido apenas esta semana, após o caso viralizar nas redes. As câmera flagraram zelador ele se masturbando por cima da bermuda já na escala do andar do apartamento de Gabriella.

“Estava reunida com meus amigos e cheguei de manhãzinha. Pouco depois de pegar no sono, eu sou acordada pelo meu zelador se masturbando em frente à minha cama”, lembrou. “Grito o nome dele, assustada, e ele sai correndo do meu apartamento.”

Gabriella contou que logo depois o zelador mandou uma mensagem no telefone dizendo que tinha entrado no apartamento para deixar uma encomenda.

“Ele tinha a chave como tinha de todos os outros. Dissw que tocou a campainha, e como ninguém atendeu, ele resolveu entrar. Eram 7h30 de um sábado”, disse a vítima na reportagem.

A jovem conta que se sentiu desprotegida na Delegacia de Atendimento a Mulher (DEAM), então se dirigiu ao 13ª DP, em Copacabana e registrou um boletim de ocorrência para depois conseguir uma medida cautelar contra o zelador. Sua demissão só foi confirmada nesta sexta-feira (13).

“Não sei se vou conseguir voltar para lá. Quantos casos vão ter que acontecer para que alguma medida seja feita? Mulheres, garotas, se previnam, tenham toda cautela do mundo. Tenham medo, sim, infelizmente. Tenham medo, mas nunca deixem de fazer nada por estarem ou serem sozinhas. Infelizmente o medo e a coragem andam juntos. Por fim, peço, por favor, para vocês compartilharem esse vídeo para que alguma coisa possa ser feita”

Fonte: IG Nacional