Muito mais que o iOS 14: veja todos os anúncios da WWDC 2020

Durante a apresentação de abertura do WWDC 2020 , evento anual da Apple para desenvolvedores, que neste ano está sendo realizado totalmente online, a empresa anunciou algumas das novidades para o iOS 14 , que estará disponível para o iPhone no final deste ano. Entre elas, mudanças na tela inicial, Siri e apps como Messages, Maps e CarPlay.

Além disso, a Apple também anunciou o iPad OS , que se separou do iOS nas últimas edições e passou a ser um sistema mais adaptado para aproveitar melhor a grande tela do tablet . O anúncio de hoje coloca o iPad cada vez mais longe do sistema presente nos iPhones e mais perto do MacOS , dos desktops.

Outro anúncio foi o do watchOS 7, sistema operacional utilizado nos smartwatches da Apple. O novo software possui algumas adições bastante interessantes, como rastreamento de sono e suporte para novas rotinas de exercício.

Confira as novidades das três variações do sistema aparesentadas na WWDC 2020 :

iOS 14 – Todas as novidades



iOS é o sistema presente nos iPhones





No iOS 14, a Apple resolveu mudar a cara e redesenhou os widgets, que agora são “mais bonitos”, podem ter vários tamanhos e viver na tela inicial, exatamente como no Android .

Agora é possível ocultar páginas na tela inicial, “escondendo” facilmente apps que você não usa no dia-a-dia. Uma última página, chamada App Library, terá uma lista de todos os aplicativos em seu aparelho, agrupados automaticamente por categoria. No topo da página haverá duas categorias especiais: sugestões, com apps que podem lhe interessar, e outra com aplicativos instalados recentemente. Novamente, algo que já é oferecido por alguns launchers no Android.

O iOS 14 terá suporte a PiP (Picture in Picture), permitindo que os usuários continuem assistindo a um vídeo enquanto realizam outras ações no iPhone , como responder uma anotação, enviar uma mensagem ou fazer uma busca.

A assistente virtual Siri também receberá mudanças, com um design mais compacto que não ocupa a tela toda, e respostas em “pop-ups” que também ocupam menos espaço. O sistema de ditado de texto agora roda no próprio dispositivo, e um novo app chamado Translate tira proveito deste recurso, permitindo tradução de conversas em 11 idiomas (incluindo o português) em tempo real, mesmo que o smartphone esteja offline.

Messages

O Messages também terá mudanças no iOS 14. Agora os usuários podem “prender” conversas importantes ao topo da lista, e customizar a aparência de um grupo com um ícone ou emoji (como já é possível no WhatsApp ).

Falando em aparência, os usuários agora podem personalizar seus Memoji com mais de 20 novos estilos de cabelos e acessórios, mais opções de idade e mais três opções de memoji stickers.

Durante as conversas, agora é possível enviar respostas inline, que podem ser vistas em threads separadas para facilitar o acompanhamento da conversa. Também é possível mencionar membros específicos (usando @ seguido do nome) e configurar o messages para te notificar de uma conversa apenas quando seu nome for mencionado.

Apple Maps

O Reino Unido, Canadá e Índia irão receber os novos mapas do Apple Maps , mais detalhados e ricos em informações. O aplicativo vai receber guias que ajudarão os usuários a encontrar grandes lugares para comer, comprar ou explorar, atualizados automaticamente.

Novas opções de cálculo de rota também estarão disponíveis: uma específica para trajetos de bicicleta, que leva em consideração a elevação do terreno, movimento das ruas e até indica se será necessário carregar a bicicleta em algum ponto, e outra para veículos elétricos, que leva em conta elevação do terreno e clima para calcular mais precisamente a autonomia de bateria de seu carro e recomendar estações de recarga compatíveis no caminho.

Carros

Segundo a Apple , o Car Play está presente em 80% dos novos carros vendidos no mundo, e 97% dos novos carros nos EUA. O App vai receber novas opções de papéis de parede e novas categorias de apps (para estacionamento e recarga de veículos elétricos).

Mas a novidade mais interessante é a capacidade de usar um iPhone como chave digital para um carro , recurso que vai estrear na nova BMW i5 2021, que chega ao mercado no ano que vem. Os usuários poderão até mesmo “emprestar” chaves via iMessage, e definir limites no uso do veículo. Se o iPhone for perdido, as chaves podem ser automaticamente desativadas via iCloud.

App Clips

Uma última novidade do iOS 14 são os “App Clips” pequenos apps que são baixados e acessados quando o usuário se aproxima de uma tag NFC ou lê um AppClip Code, um novo tipo de código visual. Segundo a Apple, são ideais para usos esporádicos, como pagar estacionamento ou aproveitar um cupom em uma loja. Um conceito similar aos Instant Apps que já existem há alguns anos no Android .

E quando chega?

O iOS 14 ainda não tem data oficial de lançamento, mas o sistema geralmente chega aos aparelhos próximo ao lançamento de novos iPhones , algo que tradicionalmente acontece em setembro. Até lá, a Apple irá liberar várias versões beta do sistema aos desenvolvedores, e novos recursos além dos que mencionamos aqui certamente virão à tona.

iPadOS 14 – Conheça os detalhes

iPadOS é o sistema presente nos iPads





Um dos principais destaques da apresentação do iPadOS 14 reside no suporte à stylus Apple Pencil . O sistema se tornou mais capaz de entender e melhorar desenhos, permitindo, por exemplo, corrigir um círculo que não ficou muito preciso enquanto o usuário desenhava. O mais interessante, porém, é que o recurso chamado Scribble permite escrever na interface do sistema, que interpreta sua letra para transformar em texto. Ou seja: quer procurar alguma coisa no Google ? Basta escrever no campo de busca do Safari com a caneta, não precisa abrir o teclado.

Como no iOS 14, o iPadOS 14 abraçou os widgets após anos escondendo o recurso na barra de notificações. Agora eles fazem parte da tela inicial do iPad , permitindo acesso mais rápido a informações de apps, dispensando a necessidade de abri-los.

A Apple também redesenhou vários aplicativos para fazer uso melhor da tela grande do iPad, que ganharam uma barra de navegação lateral, que aproximam os apps da experiência de desktop. Entre os aplicativos que farão uso dessa nova interface estão os aplicativos de Fotos, Notas e Arquivos.

A empresa ainda revelou um novo sistema de buscas universal que permite vasculhar todas as informações no seu dispositivo e na internet com uma simples barra de pesquisa. Digite o nome de um app para abri-lo rapidamente, o que é especialmente útil quando a partir de agora nem todos os aplicativos ficam fixos na tela inicial. Quer procurar um contato? Digite seu nome. Está atrás de um documento guardado no iPad ? Basta pesquisar. Alguns apps do sistema ainda podem ter seu conteúdo pesquisado diretamente.

Por fim, para quem costuma usar um iPad para comunicação, a empresa anunciou uma nova interface de ligações, valendo tanto para o app de chamadas nativo do sistema, do FaceTime ou outros aplicativos como Skype . Com a novidade, o alerta de chamada ocupará apenas uma pequena parte da tela, como uma notificação no topo da tela, em vez de sequestrá-la completamente enquanto o usuário não atende ou dispensa uma ligação.

WatchOS 7 – novos recursos

Watch OS é o sistema presente nos Apple Watches

































Algumas das principais novidades do watchOS 7 são novos recursos para controlar o sono. O novo sistema Wind Down permite que os usuários criem opções personalizadas antes de dormir, criando um ambiente que propicie uma melhor noite de sono – seja adicionando músicas ou aplicativos de meditação.

Outra novidade é que o sistema operacional traz novas funções para as práticas esportivas. Há, agora, mais opções de rastreamento de condicionamento físico, além de novo suporte para rotas de ciclismo.

E para quem está preocupado com a pandemia de Covid-19 , uma novidade dos Apple Watches é um sistema de monitoramento de lavagem das mãos. A partir dos movimentos e do som da água corrente, o relógio consegue determinar há quanto tempo o usuário está lavando as mãos, indicando quando atingir o tempo aconselhado pelas autoridades de saúde.

A atualização do watchOS 7 deve chegar entre outubro e dezembro deste ano para usuários que possuem o Apple Watch Series 3 ou superior.