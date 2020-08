Muito além do absorvente: descubra o produto ideal para sua menstruação

A astrologia é capaz de revelar como cada signo se comporta em diferentes áreas da vida. No campo da amizade não é diferente. De acordo com o zodícado, é possível saber quais são as afinidades entre os signos e como cada um se desempenha nos círculos sociais.

Quer saber quem é o seu melhor amigo de acordo com a astrologia? A astróloga Vivi Pettersen (@viviastrologica) dá os detalhes sobre como cada signo é na amizade.





Áries

Se dá super bem com: Leão, Sagitário, Aquário, Libra e Gêmeos.

Por ser do elemento fogo, super ativo e enérgico, precisa de amigos que estimulem esse lado nele. Pessoas do mesmo elemento, assim como os signos de Ar, possuem missões parecidas — o que dão ótimo match na amizade.

Touro

Se dá super bem com: Touro, Capricórnio, Virgem, Peixes, Câncer, Escorpião.

Taurinos precisam de segurança e estabilidade em todas as suas relações e as combinações com os signos de Terra e Água têm essas características. Nativos de Touro são pessoas com muita lealdade, apesar de demonstrarem pouco com palavras. Contudo, são amigos para levar a vida toda.

Gêmeos

Se dá bem com: Aquário, Libra, Áries, Sagitário e Leão.

O signo de Gêmeos é um dos mais amigos do zodíaco e não é raro estar rodeado de pessoas. Os signos do elemento Ar, Aquário e Libra, são sociáveis como os geminianos e dão um toque especial nas aventuras em conjunto. Já Áries, Leão e Sagitário topam todas as aventuras propostas, além de serem dinâmicos como os geminianos.

Câncer

Se dá bem com: Peixes, Escorpião, Capricórnio, Touro e Virgem.

Super protetores, cancerianos fazem pequenas famílias por onde passam e não é diferente com os amigos. Peixes e Escorpião são emocionais como Câncer, o que dá uma compatibilidade nas essências. Já Touro, Capricórnio e Virgem, apesar de serem um pouco mais “frios”, oferecem a realização que o signo de Câncer precisa.

Leão

Se da bem com: Sagitário, Áries, Aquário, Libra e Gêmeos.

Se pudessem, os leoninos viveriam em uma grande festa, já que têm um espírito alegre e divertido. Contudo, é preciso dosar um pouco o excesso de atenção. Gêmeos, Libra e, principalmente, Aquário ajudam a essência leonina a buscar mais leveza na vida.

Virgem

Se dá bem com: Touro, Capricórnio, Câncer, Peixes e Escorpião.

Virginianos são discretos e dividem sua vida com poucos, mas escolhidos a dedo. Grandes chances de dar match na amizade com Capricórnio, Touro e Virgem. São signos que pensam de forma parecida e tem objetivos semelhantes, por isso, conseguem se entender logo de cara. Câncer, Peixes e Escorpião dão o toque mais lúdico na amizade, algo que Virgem precisa muito.

Libra

Se dá bem com: Gêmeos, Aquário, Áries, Leão e Sagitário.

O signo mais sociável do zodíaco, pode, na verdade, dar match na amizade com todos os signos, mas Libra, Gêmeos, Aquário, Áries, Leão e Sagitário podem oferecer as energias que o libriano precisa. Por considerar a vida uma grande alegria, esses signos entram facilmente em sintonia com Libra.

Escorpião

Se dá bem com: Câncer, Peixes, Touro, Capricórnio e Virgem.

Escorpianos têm amigos, mas confiam em poucos. Apesar de ser mais reservado, se coloca nas amizades de uma maneira mais participativa na vida dos outros. É intenso e, quando gosta, se entrega por completo. Os signos de Peixes e Câncer conseguem entender melhor a intensidade escorpiana.

Sagitário

Se dá bem com: Leão, Áries, Gêmeos, Libra e Aquário.

Sagitário é um signo livre e gosta de criar laços pelas aventuras da vida. Os signos de Áries e Leão conseguem entender melhor essa energia de Sagitário, assim como os outros Gêmeos, Aquário e Libra, do elemento Ar. Essa união de Fogo e Ar tem céu como limite, já que tratam a vida como uma grande viagem e aventura.

Capricórnio

Se dá bem com: Touro, Virgem, Câncer, Peixes e Escorpião.

Sérios e comprometidos, Capricornianos possuem amizades que entendem essa essência mais disciplinada. São reservados, conhecem muitas pessoas, mas têm poucos por perto. Os signos do mesmo elemento, Terra, possuem a chance de entenderem mais a vida e os objetivos do Capricorniano.

Aquário

Se dá bem com: Libra, Gêmeos, Áries, Sagitário e Leão.

Aquarianos são altamente sociáveis e conhecem muitas pessoas. Têm a tendência de enxergar amizade em todas as suas relações, inclusive nas amorosas. Signos de Ar tem a chance de fazerem parte de um lado mais próximo do coração do aquariano, já que falam a mesma língua.

Peixes

Se dá bem com: Câncer, Escorpião, Capricórnio, Touro e Virgem.

Piscianos são grandes amigos. São o colo amoroso que todo mundo deveria ter, porém, sua essência apaixonada e entregue só é possível ser entendida pelos signos de Câncer, Escorpião e o próprio Peixes. Touro, Virgem e Capricornio são ótimos amigos também, oferecendo ao pisciano a parte mais Terra que ele precisa.