Mudanças no comando de setores da Assembleia

Com o início da gestão do presidente Marcelo Santos (Podemos) à frente da Assembleia Legislativa (Ales), alguns setores vêm passando por modificações. Nas últimas semanas foram realizadas trocas no comando das Diretorias de Segurança Legislativa (DSL) e de Finanças (DF), e na Coordenação Especial da Escola do Legislativo (CEEL).

A primeira alteração foi publicada no Diário do Poder Legislativo (DPL) do dia 2 de fevereiro. O diretor de Segurança passa a ser Ubirajara Egg de Resende. Ele é major da Polícia Militar (PMES), bacharel em Direito, pós-graduado em Segurança Pública, especialista em Gestão Militar e em Proteção Pessoal de Alto Risco. Também é instrutor da Força Nacional de Segurança. Ele assume no lugar de Adir Nascimento, que estava no cargo desde 19 de março de 2021.

De acordo com a Resolução 2.890/2010, esse cargo tem como atribuições a gerência das atividades de segurança e recepção da Assembleia, com o objetivo de manter a segurança dos parlamentares, autoridades, servidores e visitantes. Deve, ainda, coordenar a entrada e saída de veículos das dependências da Ales; acompanhar as atividades de prevenção e combate a incêndio, entre outras.

Finanças

O DPL desta quarta-feira (1º) trouxe mais duas mudanças. Amanda Aleixo Batista Cruz assume a Diretoria de Finanças. Formada em Contabilidade, com especialização em Contabilidade Pública, nos últimos anos a servidora atuou na Prefeitura de Vila Velha (PMVV), na Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (Sesport) e na própria Ales. Deixa o cargo – a pedido – Janaina do Nascimento Valois, que estava à frente da diretoria desde 10 de julho de 2013.

Dentre as funções da diretoria estão a de coordenar, acompanhar, orientar e controlar a execução orçamentária da Casa; supervisionar as contas bancárias e recolhimentos de consignações diversas; controlar as importâncias liberadas e depositadas em banco em favor da Ales; entre outras atividades correlatas.

Escola do Legislativo

Já o ex-deputado estadual (2015/18, 2019/22) Sergio Majeski (PSDB) assume o cargo de coordenador Especial da Escola do Legislativo. Ele é formado em Geografia, mestre em Educação e já deu aula em escolas públicas e particulares. Desde 9 de novembro de 2016 a coordenação estava sob responsabilidade de Ernande Araújo Alencastre.

Essa coordenação possui como atribuições promover formação continuada dos servidores da Ales e dos demais cidadãos capixabas; incentivar projetos de ensino e pesquisas acadêmicas voltadas para o Poder Legislativo; desenvolver programas destinados à formação de futuras lideranças sociais e políticas; estabelecer parcerias com outras instituições afins, que possibilitem ampliar a ação da Escola; fazer parcerias com instituições de Legislativos estaduais e municipais, entre outras.

