Mudanças no cardápio podem surtir efeito de afrodisíaco natural

Quando se fala em alimentação e sexo, uma das primeiras coisas que vem à cabeça das pessoas são os alimentos afrodisíacos. Quem nunca ouviu falar sobre alguma comida, receita ou alimento que pode ajudar em momentos de intimidade? Agora, você sabia que a melancia está nessa lista? A fruta tem nutrientes que podem agir como um “Viagra natural”.

Uma pesquisa realizada pelo Centro de Aprimoramento de Frutas e Vegetais da Universidade A&M do Texas (EUA) , nos Estados Unidos, aponta fatos interessantes. A fruta contém aminoácido de citrulina, por exemplo, que pode ser convertida em arginina, e que por sua vez ajuda na formação do óxido nítrico, um poderoso vaso dilatador e relaxante vascular, aumentando o fluxo sanguíneo e, consequentemente, facilitando a ereção.

Alguns alimentos ajudam o corpo na produção de hormônios como serotonina (substância que proporciona a sensação de prazer), adrenalina (substância que melhora o fluxo sanguíneo e o aumento da lubrificação vaginal), feniletilamina (promove o sentimento da atração), teobromina (ativa o sistema nervoso), alcaloide (um estimulante que provoca mais energia e libido), vitamina B3 (que promove a vasodilatação, melhorando a circulação e a ereção do pênis) e muitos outros. A ingestão de alimentos com essas substâncias – “afrodisíacas” – ajudam a potencializar o desejo sexual, pois elevam o fluxo sanguíneo nos órgãos genitais e aguçam propriamente alguns hormônios sexuais, em particular a testosterona.

“Mas eles não são remédios, com efeitos imediatos”, pondera Rizzieri Gomes, médico cardiologista, focado na mudança do estilo (MEV) de seus pacientes. “Claro que é benéfico adicionar esses alimentos no nosso dia-a-dia. A melancia, por exemplo, ajuda a melhorar o sexo, pois pode ajudar a aumentar a libido, uma vez que a fruta aumenta o fluxo sanguíneo. Aqueles que procuram um impulso em suas vidas sexuais devem adicionar a melancia à sua dose diária de frutas”, diz o médico. “Apesar de ainda não se saber cientificamente quanto da fruta é necessária para que ela faça efeito, é sempre válido dar um empurrãozinho”, completa Rizzieri.

Exemplos de alimentos considerados afrodisíacos:

Melancia Pimenta Amendoim Gengibre Caju Ostras Açafrão Chocolate (50% a 80% cacau) Abacate Morango Banana Aspargos

