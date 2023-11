Mudança no Acesso Cidadão aumenta em 10 vezes números de logins na ferramenta pelo Gov.BR

A mudança no layout do Acesso Cidadão – ferramenta de login único para utilizar os serviços digitais do Governo do Estado – já está repercutindo no comportamento dos usuários. Uma prova disso é que 30% dos logins para utilizar a ferramenta capixaba passaram a ser feitos pelo Gov.BR (portal do Governo Federal que facilita o acesso dos cidadãos a centenas de serviços públicos).

Antes da modificação do layout, concretizada no final de agosto, apenas 3% dos logins para entrar no Acesso Cidadão eram realizados pelo Gov.BR. A integração entre essas duas ferramentas possibilita a utilização ao mesmo tempo de serviços digitais do Poder Executivo Estadual e do Governo Federal.

Desenvolvido pelo Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest), o Acesso Cidadão permite utilizar sistemas, como o e-Docs (tramitação eletrônica de documentos e processos do Poder Executivo Estadual) e o e-OUV (centraliza demandas encaminhadas pelos cidadãos à Ouvidoria-Geral do Governo do Estado).

Também viabiliza o acesso a serviços digitais do Departamento Estadual de Trânsito (Detran| ES), nas áreas de Habilitação, Veículos e Infrações. A solução capixaba ainda propicia utilizar o Agenda-ES, que faz a marcação on-line de serviços presenciais (emissão da carteira de identidade, atendimento no Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES), visita a parques estaduais, entre outros).

Com o Acesso Cidadão, é possível usar o sistema de inscrição e seleção em processos seletivos de designação temporária do Governo do Estado; participar do Programa Nota Premiada Capixaba (responsável por incentivar a educação fiscal dos capixabas); e se inscrever nos Programas Jovens Valores e Nossa Bolsa.

Na avaliação do presidente do Prodest, Marcelo Cornélio, a mudança no comportamento dos usuários ao logar no Acesso Cidadão pelo Gov.BR é bastante positiva. “Esse cenário contribui para consolidar uma integração que visa tornar a vida dos capixabas mais prática ao buscar os serviços digitais da Administração Pública”, pontuou.

Atualmente, o Acesso Cidadão contabiliza mais de 2,48 milhões de usuários. Esse número corresponde a aproximadamente 65% da população capixaba, que é de 3,83 milhões de habitantes, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

