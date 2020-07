Mudanças no ICMS e IPVA tramitam em urgência

.

Três matérias em regime de urgência integram a pauta de votações da sessão ordinária virtual desta terça-feira (7), a partir das 15 horas. Duas delas são do Executivo e referem-se ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Ambas receberão parecer oral das comissões de Justiça e Finanças. O PL 354/2020 altera a Lei 7000/2001, estendendo o prazo de benefícios fiscais que perderam a validade em abril. Já o PL 353/2020 altera prazos relativos a incentivos e benefícios fiscais concedidos no âmbito dos programas Compete/ES e Investe/ES.

Também em urgência tramita o PL 352/2020, que altera a altera a legislação estadual do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e trata do recolhimento do tributo para locadoras de veículos que atuem no Estado. A matéria do Delegado Lorenzo Pazolini (Republicanos) aguarda parecer da Comissão de Cidadania.

Calamidade pública

A pauta traz ainda a votação dos Projetos de Decreto Legislativo (PDL) 60 e 61/2020, que tratam do reconhecimento pelo Legislativo estadual do estado de calamidade pública nos municípios de Anchieta e Pancas, respectivamente. Os projetos são da Mesa Diretora e serão apreciados em plenário por comissão especial criada para esse fim.

Até agora, 54 municípios foram beneficiados com a medida, que permite a flexibilização de obrigações previstas na Lei Complementar Federal 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF) no tocante a endividamento público, gastos com pessoal e cumprimento de metas fiscais. O objetivo é permitir que as prefeituras tenham condições de enfrentar os impactos da pandemia. Na sessão da última segunda-feira (6) começou a tramitar, na Assembleia Legislativa, PDL pedindo o reconhecimento do estado de calamidade em Água Doce do Norte.

Veto

As três urgências e os dois PDLs, em pauta nesta terça-feira, só poderão ser votados após a apreciação pelo Plenário do veto total do governador Renato Casagrande ao PL 782/2019. A matéria do Delegado Lorenzo Pazolini (Republicanos) declara como patrimônio imaterial do Estado a Rota Vale do Inhame. Os deputados devem analisar o veto com base em parecer a ser proferido pela Comissão de Justiça.

