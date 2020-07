Mudanças na lei do IPVA aguardam parecer da Justiça

.

Aguarda parecer da Comissão de Justiça no Plenário o Projeto de Lei (PL) 352/2020, que altera a legislação estadual do IPVA e trata do recolhimento do imposto por locadoras de veículos que operam no Espírito Santo. A matéria tramita em urgência e consta na pauta de votação da sessão ordinária virtual desta quarta-feira (1º), a partir das 9 horas.

De iniciativa do Delegado Lorenzo Pazolini (Republicanos), o projeto inclui, na lista de contribuintes do IPVA as empresas que alugam veículos no Espírito Santo, ainda que a matriz seja localizada em outro Estado. O PL tem por base decisão recente do Supremo Tribunal Federal (STF) que considerou que as locadoras de veículos devem pagar o IPVA para o Estado onde o veículo circula. O projeto de lei recebeu uma emenda do deputado Dary Pagung (PSB) que suprime trechos e altera outros da proposta original.

Além da Comissão de Justiça, a matéria também receberá parecer oral, na sessão, dos colegiados de Defesa do Consumidor e Finanças.

Calamidade pública

Começam a tramitar, nesta quarta-feira, projetos que reconhecem o estado de calamidade pública nos municípios de Anchieta e Pancas. Serão lidos na sessão virtual os Projetos de Decreto Legislativo (PDL) 60 e 61/2020, que tratam da matéria.

A medida permite a flexibilização de algumas obrigações previstas na Lei Complementar Federal 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) relacionadas a endividamento público, gastos com pessoal e cumprimento de metas fiscais. O objetivo é permitir que as prefeituras tenham condições de enfrentar os impactos da pandemia.

Ao vivo

A sessão virtual pode ser assistida na Grande Vitória pela TV Assembleia nos seguintes canais: 19.2 aberto e digital, 319.2 da GVT, 12 da NET, 23 da RCA e 519.2 da Sky. Também terá transmissão online pelo YouTube, Facebook e site da Casa: