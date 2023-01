MT: prefeita renuncia por conta da volta de Lula à Presidência

Divulgação/Câmara Municial de Carlinda-MT Prefeita de Carlinda-MT renunciou ao cargo após Lula tomar posse





A prefeita da cidade de Carlinda-MT renunciou ao cargo após Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assumir a Presidência da República. O anúncio da renúncia de Carmelinda Martines aconteceu nesta terça-feira (3).

Ela entregou uma carta à Câmara Municipal da cidade mato-grossense, onde explicitou que o motivo de decidir se afastar do cargo foi a sua insatisfação com a volta do petista à chefia do Executivo brasileiro.

“Minhas convicções políticas me colocaram na contramão da administração que se inicia no dia 1/1/2023, pelo novo presidente da república e, por isso, não tenho forças para continuar dando o melhor de mim na frente do poder executivo municipal”, escreveu Carmelinda.





“Minhas lutas, incansáveis, duradouras e vitoriosas, poderão se tornar doloridas e dotadas de consequências prejudiciais a toda a população, justamente pelo desalinhamento que nutro com o novo Presidente”, complementou.

Quem assumirá o posto de prefeito será o Pastor Fernando Ribeiro, vice-prefeito de Martines ao longo do seu mandato. De acordo com a Câmara da cidade, ela continuará no cargo até o dia 31 de janeiro.

“Informamos que em reunião que antecedeu o protocolo da referida Carta de Renúncia e a pedido do Presidente do Legislativo Municipal, houve a concordância e entendimento junto a prefeita Carmem para que a mesma permaneça no cargo até o dia 31 de janeiro de 2023, possibilitando assim que seu sucessor, o vice-prefeito Pastor Fernando Ribeiro, tenha um período adequado de transição junto com a atual chefe do Executivo Municipal”, informou em comunicado .

Fonte: IG Política