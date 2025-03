MST ainda ocupa área no Norte do ES; Justiça determinou reintegração

Empresa proprietária do terreno conseguiu decisão judicial para desmobilizar ocupantes

Os manifestantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) que ocuparam uma área privada em Aracruz seguem no local nesta sexta-feira (14), apesar da existência de uma ordem de reintegração de posse.

A informação foi confirmada à reportagem pela Suzano Papel e Celulose, proprietária do terreno. A empresa afirmou que “ainda aguarda os trâmites preparatórios para a desmobilização das pessoas do local”.

A liminar foi concedida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Aracruz na tarde desta quinta-feira (13), mesma data do início da ação do MST que faz parte da Jornada Nacional da Luta das mulheres sem terra, que acontece de 11 a 14 de março.

A Polícia Militar, que foi acionada para verificar “uma ocorrência de invasão de propriedade alheia”, informou que segue na área ocupada “acompanhando a situação”. A juíza que concedeu a liminar autorizou o uso de força policial, se necessário.

A Suzano disse que o imóvel produtivo de sua legítima posse foi “invadido por uma ação ilegal do MST, razão pela qual ingressou em juízo” e conseguiu a ordem de reintegração.

O objetivo da ocupação, conforme o movimento, é “denunciar os crimes ambientais, as consequências do monocultivo de eucalipto para os povos, a terra e a natureza, bem como questionar o Estado brasileiro sobre a função social e ambiental da terra”.

A ocupação foi vista com “estranheza” pela Suzano, que alega cumprir todas as legislações ambientais e trabalhistas às áreas em atividade, “tendo como premissa em suas operações o desenvolvimento sustentável e a geração de valor e renda, reforçando assim seu compromisso com as comunidades locais e com o meio ambiente”.