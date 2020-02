Música e performance são destaques na Galeria Homero Massena neste sábado (08)

Projeto gratuito “Na Calçada” apresenta show do duo “A Transe”, e performance CYBER.

Múltiplas linguagens artísticas vão ocupar a calçada da Galeria Homero Massena, no Centro de Vitória, no próximo sábado (08). O segundo evento do projeto “Na Calçada” vai contar com a performance CYBER, de Gabriela Moriondo e Maicom Souza, e do show do duo “A Transe”, de Carla Francesca e Fernando Zorzal. A atividade é gratuita e de classificação livre.

CYBER é um trabalho de arte contemporânea que estreou em outubro de 2019 em Vitória, através do Edital Setorial de Dança da Secretaria da Cultura (Secult). Proposto por Gabriela Moriondo com participação de Maicom Souza, a pesquisa reúne diversas linguagens das artes: – dança, teatro, música, instalação, performance – que se integram experimentações do grupo contemplado pelo Edital de Dança da Secult em 2018.

Um dos destaques da atração é que o público presente poderá interagir com a trilha sonora da performance através de seus próprios dispositivos móveis (smartphones). Pois, o áudio será compartilhado via Bluetooth ou airdrop nos minutos iniciais da apresentação, portanto, a orientação é que o público vá com os próprios fones de ouvido.

Psicodelia, folk tropical e música brasileira estão entre os elementos do duo “A Transe”, formado por Francesca Pera e Fernando Zorzal. Quem for a Galeria vai poder conferir músicas do primeiro álbum de estúdio da dupla, Hora Dourada (2019) que tem distribuição pelo selo brasiliense Quadrado Mágico (Bike, Catavento) e que recebeu a produção da consagrada compositora, cantora e guitarrista capixaba Gabriela Terra Deptulski (integrante da banda My Magical Glowing Lens). Conheça o Spotfy da banda neste LINK ou no YouTube neste LINK

Serviço:

“Na Calçada” da Galeria Homero Massena

Data: 08/02 – Sábado.

Horário: 13h às 17h.

Local: Rua Pedro Palácios, nº 99 – Centro de Vitória. Telefone: 3132-8395

Entrada Gratuita.

_Visitação da exposição REVERSO, a partir das 13h

_Performance CYBER às 14h30

_Show A Transe às 16h.

Texto: Danilo Ferraz