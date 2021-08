MS: maior cobra do mundo é vista trocando de pele em Bonito; veja vídeo

Reprodução: Arquivo pessoal Monitor ambiental encontra sucuri de 6 metros trocando de pele debaixo d’água em MS

Durante um passeio em um rio na cidade de Bonito, Mato Grosso do Sul, o monitor ambiental Vilmar de Oliveira Teixeira, de 43 anos, avistou uma sucuri gigante trocando de pele embaixo d’água.

Teixeira trabalha com turismo e recentemente começou a publicar vídeos na internet. O homem é encantado por sucuris e faz publicações sobre a fauna de Bonito desde novembro do ano passado.

O canal do aventureiro, “Sucuri no Pantanal Bonito MS”, mostra a cobra trocando de pele a partir do 1 minuto e 13 segundos.





“Eu aprendo com os biólogos que chegam aqui. Agora nem tenho medo, tenho respeito por elas, jamais as toco, mas filmo sempre.”, relatou o monitor ambiental ao UOL.

Vilmar Teixeira já observou a sucuris em vários momentos, em seu canal ele leva turistas para observar o réptil e registra a reação dos visitantes. Segundo ele, o animal já foi visto tomando sol.









Não é a primeira vez que o Youtuber flagra uma sucuri trocando de pele. Em suas redes sociais, ele publicou uma foto da cobra realizando a troca, só que dessa vez fora d’água.

Reprodução: Arquivo pessoal Sucuri trocando de pele fora d’água

Além disso, Teixeira ensina várias curiosidades sobre a sucuri, incluindo como medir uma. “Eu fui estudando, pesquisando. Fazia os registros por lazer, e postava na internet por diversão. Um dia vi que tinha 5 mil inscritos no canal e isso me motivou a publicar mais.”, conta.

