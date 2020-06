Máquinas de costura entregues pela Aderes aumentam produção de empreendedoras da Serra

.

Aumento na produção e mais qualidade dos produtos entregues aos clientes. Esses foram alguns dos benefícios proporcionados pela Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes) a seis grupos de economia solidária, da Grande Vitória, que foram contemplados com o recebimento de dez máquinas de costura, além de uma máquina e uma mesa de cortar de tecido.

Segundo Kézia Alice dos Prazeres, coordenadora do projeto de economia solidária Semearte, que tem sua base de atividades em Feu Rosa, na Serra, a confecção de máscaras produzidas com as máquinas entregues pela Aderes mudou a realidade dessas empreendedoras. Ela disse que a pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) paralisou as atividades das mulheres, que antes produziam bijouterias étnicas e laços infantis.

“Ficamos sem poder trabalhar e, com isso, perdemos nossa renda. Mas, com a chegada das máquinas, que são industriais e modernas, passamos a confeccionar máscaras, o que nos possibilitou ter uma nova fonte de renda e, dessa forma, ajudar a sustentar nossas famílias”, afirmou a coordenadora do Semearte.

Kézia Alice dos Prazeres contou que também faz parte do grupo In’feito Brasil, que é coordenado pelo projeto Semearte. “Fomos contratados para prestar um serviço de costura de máscaras para o Projeto Educa Basquete (PEB), que distribuiu entre grupos de economia solidária, da Grande Vitória, o pedido de 100 mil máscaras. Só o nosso grupo costura cerca de 2 mil máscaras por semana, com a ajuda da Aderes foi possível ampliar nossa produção e passamos a aceitar novos pedidos”, comemorou a empreendedora.

Além desse trabalho realizado, o grupo também está com uma ação de solidariedade. “Estamos produzindo máscaras para trocar por leite e biscoito. Nossa intenção é trocar duas mil máscaras por esses alimentos que serão entregues para mães de família da comunidade que participam do projeto Semearte”, disse.

Para que a confecção das máscaras, o grupo está recebendo doações. “Recebemos uma doação de tecido do armarinho Miscelânea, que também dá manutenção nas nossas tesouras, mas precisamos de elástico, linha e toda ajuda será bem-vinda”, acrescenta Kézia Alice dos Prazeres.

As trocas das máscaras serão feitas no Miscelânea Armarinho e Papelaria de Feu Rosa, localizado na rua das Avencas, 35. Contatos para doações podem ser feitos com a Kézia Alice, por meio do telefone (27) 98883-4225.

