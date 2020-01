MPF solicita informações ao Iema sobre estudos do licenciamento do PetroCity

O Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF/ES) requisitou ao Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) que envie cópias dos documentos e do parecer utilizados para indeferir o Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) referente à licença para instalação do Complexo Portuário de São Mateus, em Urussuquara.

Em mensagem enviada ao FA NOTÍCIAS na tarde desta segunda-feira (27), pela assessoria de comunicação do MPF, o prazo de envio do material é de 10 dias.

O ofício, endereçado ao presidente do órgão, Alaimar Fiuza, faz parte do inquérito civil nº. 1.17.003.000038/2018-37, instaurado na Procuradoria da República em São Mateus para acompanhar o licenciamento e a implantação do Complexo Portuário de São Mateus (CPSM) pela Petrocity Portos.