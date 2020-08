MPF aciona justiça por falas “discriminatórias” de Bolsonaro contra mulheres

Reprodução Dois jovens foram encaminhados ao Hospital Geral do Estado (HGE).

Um jovem de 25 anos morreu e outras sete pessoas ficaram feridas depois de um ataque a uma festa em Salvador, na Bahia. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (10). A polícia foi acionada depois do ataque.

Segundo o G1, testemunhas dizem que três pessoas, duas com arma de fogo, se aproximaram e atacaram as vítimas, que tinham entre 20 e 27 anos. Depois dos ataques, dois feridos foram socorridos no Hospital Geral do Estado (HGE) e os demais na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro.

Até o momento, o estado de saúde das vítimas, que são sete homens e uma mulher, não foi divulgado pelas autoridades. As causas do ataque ainda estão sendo apuradas e os responsáveis pelo episódio fugiram.