MP solicita fechamento das praias de São Mateus no Feriadão; nos demais finais de semana pode tudo

O Município de São Mateus, classificado pela quarta semana consecutiva como Risco Alto na Matriz de Risco do Governo do Estado vai tomar providências para coibir aglomerações durante o Feriadão da Independência, atendendo uma Notificação Recomendatória – 2º PJCSM n° 013/2020 exarada pela Ministério Público Estadual, de 28 de agosto e a Ata de Reunião ocorrida no dia 31 de agosto de 2020 feita pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES).

As restrições compreendem medidas que vão desde multa para pessoas que transitarem sem máscaras em espaços públicos, interdição das praias, proibição de atendimento presencial em restaurantes e lanchonetes, além de igrejas.

A notificação orienta que a Prefeitura entre os dias 5 a 7 de setembro, faça a proibição de permanência nas praias, bem como na faixa de areia, do Bairro Guriri de modo que sejam mobilizados os setores da Vigilância Sanitária, Guarda Municipal e de Posturas do Município de São Mateus, bem como solicitado o apoio da Polícia Militar, para fins de realizar qualquer ato para cumprimento da determinação.

O fechamento de acesso de ruas ou a dispersão dos frequentadores, com o acionamento da força policial sempre que as condutas configurarem crimes de desobediência ou contra a saúde pública, também foi solicitado na notificação recomendatória.

O MPES também pediu a suspensão do atendimento presencial nos restaurantes e lanchonetes de sexta-feira à domingo e feriados, admitida a possibilidade de comercialização remota, com a retirada pelo cliente de produtos em área externa do estabelecimento ou a entrega de produtos na modalidade delivery.

A recomendatória abrange a fiscalização de templos religiosos, feita a reiteração de várias denúncias nas celebrações sem as devidas normas de proteção.

QUESTIONAMENTO:

Um empresário do Balneário de Guriri, em contato com a redação do FA NOTÍCIAS, questionou a Notificação Recomendatória feita pelo Ministério Público. Só existe fiscalização no Feriadão? Covid-19 só é transmitida no Feriadão? E nos demais finais de semana?.

O comerciante disse ainda que é comum ver praias, bares e restaurante lotadas em todos finais de semana e não existem nenhuma fiscalização por parte do Poder Executivo e do Ministério Público do Estado.

OUTRO LADO:

A Secretaria de Saúde vai realizar barreiras sanitárias para orientação e medição de temperaturas dos passageiros e transeuntes, sem prejuízo de outras medidas de caráter preventivo. Nas vias que dão acesso ao município nos períodos de quinta-feira a domingo.

Nas vias que dão acesso ao Balneário, de quinta- feira a domingo e na orla aos sábados, domingos e feriados.