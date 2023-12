MP do RJ irá investigar estruturas de festas de fim de ano em Niterói

Reprodução/Niterói de Verdade – 08.12.2023 O acidente não deixou nenhum ferido

Após a queda de uma árvore de natal de 50 metros cair em Niterói (RJ) na madrugada desta sexta-feira (8), o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) instaurou um procedimento administrativo para fiscalizar as estruturas que estão sendo montadas na cidade para as comemorações das festas de final de ano.

A estrutura da arvore estava sendo montada na Praça Rádio Amador e seria inaugurada no próximo domingo (10), com a presença do público. Agora, a Promotoria irá checar quais as ações estão sendo adotadas, por parte do município, para garantir a segurança da população durante esses eventos.

Em meados de novembro, houve outro acidente: o palco instalado na praia de Icaraí para comemoração dos 450 anos de Niterói desmoronou após fortes ventos.

Por conta desse histórico de acidentes, a Promotoria oficiou à Procuradoria-Geral do Município (PGM), requisitando informações sobre os locais que já receberam e que ainda receberão palcos, árvores ou instalações semelhantes como parte da programação de natal e réveillon, indicando os órgãos públicos municipais responsáveis por cada uma delas, entre outros.

No documento, é questionado ainda se houve aval da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros para colocação desses empreendimentos de Natal, considerando as previsões climáticas e a evacuação dos locais em casos de adversidades ambientais.

Fonte: Nacional