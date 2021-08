MP do Maranhão denuncia 10 suspeitos de desvios no Banco do Brasil

Ana Marques 10 pessoas foram denunciadas pelo MP do Maranhão foi desvios no Banco do Brasil

O Ministério Público do Maranhão (MP-MA) apresentou denúncia contra 10 suspeitos de participarem de esquema de desvios nos cofres do Banco do Brasil. De acordo com as investigações, os indiciados retiraram mais de R$ 500 mil do banco.

Segundo o MP, os suspeitos usavam notas fiscais falsas para fraudarem pagamentos de consórcios de serviços do Banco do Brasil. Três funcionários e um ex-funcionário estão entre os indiciados.

“De acordo com as investigações do Ministério Público, o esquema criminoso contava com a participação de funcionários do Banco do Brasil que tinham acesso aos sistemas para inclusão de informações e dados e a consequente liberação dos pagamentos. Os funcionários facilitavam os pagamentos de consórcios contratados por cônjuges, parentes próximos e conhecidos”, explicou o Ministério Público, em nota.

O MP ainda solicitou o afastamento dos funcionários do banco envolvidos no esquema criminoso. Todos vão responder por peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

O Banco do Brasil ainda não se pronunciou sobre o afastamento dos funcionários envolvidos e nem sobre o indiciamento dos suspeitos.