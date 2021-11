Movimento popular pode ter novo espaço na Ales

Com o objetivo de fortalecer a relação do Legislativo estadual com as organizações comunitárias, a Mesa Diretora da Casa está propondo a criação da Casa das Comunidades. O objetivo do Projeto de Resolução (PR) 26/2021 é estabelecer uma ponte entre as entidades comunitárias e os parlamentares.

A proposta é “dar suporte às entidades do movimento popular capixaba, para fins de otimizar as organizações comunitárias”. O presidente Erick Musso (Republicanos) entende que a medida proporcionará uma troca de informações importantes que poderá subsidiar as ações dos deputados.

“As lideranças comunitárias e os movimentos populares conhecem bem de perto as demandas das comunidades onde estão inseridas. Nada pode ser mais democrático do que criar um ambiente, dentro do Legislativo estadual, para dialogar e dar voz a esse segmento. A Casa das Comunidades vai aproximar os parlamentares da sociedade e pautar a atividade legislativa, reforçando o nosso propósito de transformar a Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) na Casa do Povo”, explica Musso.

Tramitação

A proposta foi lida na sessão ordinária da última segunda-feira (8) e segue agora para análise das comissões de Justiça, Cidadania e Finanças.