Movimenta Cultura chega ao Espírito Santo com oficinas gratuitas voltadas à gestão cultural

Ação itinerante promovida pelo Centro Cultural Tatajuba e patrocinada pelo Instituto Cultural Vale por meio da Lei Rouanet, o Movimenta Cultura chega ao Espírito Santo com o Ciclo Formativo em Gestão da Cultura, que visa promover profissionalização, geração de emprego, renda e novas oportunidades no setor.

Até março de 2024, o projeto vai percorrer mais de 25 municípios de três regiões do país – Nordeste, Norte e Sudeste –, onde realizará 60 oficinas gratuitas. No Espírito Santo, Vitória é a primeira cidade a receber atividades do projeto, que oferece três formações: “Território e cultura: reconhecendo o nosso espaço”, “Elaboração de projetos culturais – Módulo 1” e “Elaboração de projetos culturais – Módulo 2”. Todas acontecem no Hub ES+, no Centro.

Além de Vitória, o Movimenta Cultura vai circular por outros cinco municípios: João Neiva, Ibiraçu, Baixo Guandu, Cariacica e Serra. Os formulários de inscrição estão disponíveis nas redes sociais do projeto: Instagram, Facebook e Linktr.ee.

As oficinas

Ministrada pela cientista social, mestre em ciências da educação Francisca Prates, a oficina “Território e cultura: reconhecendo o Nosso Espaço” pretende convidar os participantes a refletir sobre o espaço onde vivem. Por meio de exercícios práticos, os alunos farão um mapeamento cultural em rede das iniciativas comunitárias, para servir de base para a composição de estratégias de desenvolvimento local.

Na sequência, em dois módulos, acontecem duas oficinas de “Elaboração de projetos culturais”. O primeiro vai abordar todas as etapas, da concepção de uma ideia à escrita do projeto, passando por sua estruturação para inscrição em leis de incentivo à cultura e a captação de recursos. No segundo módulo, os participantes poderão aprofundar o conhecimento sobre a escrita de projetos, aprender sobre o cadastro de propostas no Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura (Salic), sobre como desenvolver a planilha orçamentária e como reunir e organizar a documentação necessária, entre outras informações. Ambas serão ministradas pelo professor, jornalista, gestor e produtor cultural, Gustavo Zubreu.

Serviço:

Oficina 1 – “Território e cultura: reconhecendo o nosso espaço”

Quando: de 20 a 24 de novembro, das 9h às 12h30

Inscrições até 15 de novembro, neste link

Oficina 2 – “Elaboração de projetos culturais – Módulo 1”

Quando: de 27 de novembro a 1º de dezembro, das 9h às 12h30

Inscrições até 22 de novembro, neste link

Oficina 3 – “Elaboração de Projetos Culturais – Módulo 2”

Quando: de 4 a 8 de dezembro, das 9h às 12h30

Inscrições até 29 de novembro, neste link

Local: Hub ES+, Praça Costa Pereira, 30, Centro de Vitória.

Mais informações pelo Whatsapp (27) 99581-9861

Fonte: GOVERNO ES