Marcello Casal Jr/ Agência Brasil Mourão substituirá Bolsonaro na posse de Gabriel Boric no Chile

O vice-presidente Hamilton Mourão deve ser o representante do presidente na posse do presidente eleito do Chile, Gabriel Boric, no dia 12 de março. Bolsonaro, que já havia dito que não iria comparecer pessoalmente à solenidade, pediu que o vice se prepara para comparecer em seu lugar, segundo uma fonte do governo.

A informação foi publicada pelo jornal Folha de S.Paulo e confirmada pelo Globo com uma fonte do governo. No último dia 12, Bolsonaro já havia confirmado que não iria ao Chile.

“Não vou entrar em detalhes, porque eu não sou de criar problemas com relações internacionais, o Brasil vai muito bem com o mundo todo, tem que ver quem é que vai na posse do novo presidente do Chile. Eu não irei”, disse Bolsonaro, em entrevista ao canal Gazeta Brasil.

Em 2019, o vice-presidente Hamilton Mourão também foi à posse de Alberto Fernández, na Argentina. Em 2021, o vice de Bolsonaro foi o representante na posse de Pedro Castillo, no Peru. Fernández, Castillo e Boric foram eleitos por partidos de esquerda e suas vitórias foram lamentadas por Bolsonaro.

Nesta quinta-feira, o presidente foi a Rondônia, onde se encontrou pela primeira vez com Castillo. Em conversa com jornalistas antes do encontro, admitiu que os problemas com o presidente peruano estavam superados.

Além dos três presidentes, o governo brasileiro também não enviou representantes para a posse dos presidentes da Bolívia e da Nicarágua.