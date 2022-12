Mourão fará pronunciamento em rede nacional após viagem de Bolsonaro

Reprodução: commons – 02/10/2022 Hamilton Mourão (Republicanos)

Após a viagem de Bolsonaro à Flórida , nos Estados Unidos , o presidente em exercício, Hamilton Mourão , convocou um pronunciamento em rede nacional de rádio e TV para a noite deste sábado (31).

Ao blog de Natuza Nery , da rede Globo, Mourão afirmou que o discurso, que deve durar cerca de sete minutos, será uma “mensagem institucional”, em que falará de “democracia, alternância de poder”, além de fazer o balanço dos quatro anos do governo de Jair Bolsonaro. Ele ainda afirmou ao blog que dará mensagem de “vida que segue” á população brasileira.

Segundo ofício publicado pelo Ministério das Comunicações, a fala do vice-presidente da República ocorrerá por volta das 20h da noite.

Apesar de ser o primeiro político na linha sucessória para passar a faixa presidencial para Lula, Mourão afirmou que “a faixa é responsabilidade do JB (Jair Bolsonaro)”. Ainda não uma definição de quem entregará a faixa ao petista na cerimônia. Lula assume o governo neste domingo (1º).

Fonte: IG Política