Reprodução: iG Minas Gerais Mourão é favorito para vencer governo do Rio de Janeiro, indica pesquisa

A disputa pelo comando do Palácio Guanabara na eleição de 2022 começa a ganhar corpo. Pesquisa divulgada pelo instututo Gerp revela que o vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão (PRTB) é o favorito para vencer o pleito estatual no próximo ano. As informações são do jornalista Robson Bonin.

Com 18% dos votos válidos, Mourão aparece na liderança no cenário estimulado. Na segunda colocação enconstra-se o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), com 15%. Em seguida, Marcelo Freixo (PSB) completa o ‘pódio’ com a preferência de 12% do eleitorado.

A lista continua com o ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves (PDT), com 7% das intenções de voto. O atual governador fluminense aparece na quinta colocação, com 6%.

Atualmente, o prefeito do Rio de Janeiro tem dito que não será candidato e que continuará no comando da ‘cidade maravilhosa’. Com isso, o político trabalharia na candidatura de Felipe Santa Cruz, atual presidente da OAB.

Você viu?

Entre os candidatos que já declararam publicamente que serão candidatos, o deputado Marcelo Freixo aparece na liderança com 17% dos votos; Neves aparece em segundo, com 12%; Castro possui a preferência de 11% da população.





Líderes nas pesquisas, Freixo e Mourão também são os campeões de rejeição com o eleitorado com 25% e 24% de avaliação negativa, respectivamente. Paes aparece como o terceiro mais rejeitado, com 20%; Castro, Santa Cruz e Neves aparecem com 15%, 12% e 10%, respectivamente.

A pesquisa ouviu 1.200 brasileiros entre os dias 10 e 17 de agosto. A margem de erro do levantamento é de 2,8 pontos percentuais para mais ou para menos.