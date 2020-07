Mourão diz ser contra quarentena de oito anos para ex-juiz se candidatar

.

Duas novas frentes parlamentares suprapartidárias foram instaladas na Assembleia Legislativa em reuniões virtuais realizadas pelos deputados nesta quinta-feira (30). Uma delas foi criada para debater as parcerias público-privadas e a outra vai tratar de inovação tecnológica.

A criação da Frente Parlamentar das Parcerias Público-Privadas foi iniciativa do deputado Bruno Lamas (PSB), quem presidirá o colegiado. O secretário-executivo é o deputado Renzo Vasconcelos (Progressistas­). A frente foi criada para debater novas formas de desenvolvimento e de relações de bens públicos e serviços com a iniciativa privada.

Bruno justificou a importância do grupo parlamentar citando exemplos de parcerias público-privadas (PPPs) já em andamento, como o Plano Municipal de Saneamento Básico da Serra e o de Vila Velha, além do município de Cariacica, que está iniciando o processo de parceria. “A parceira público-privada é uma realidade no Brasil e no Espírito Santo. A Assembleia Legislativa, através desta frente, e os senhores deputados e deputadas, daremos nossa contribuição”, previu.

O deputado Dr. Rafael Favatto (Patriota) destacou que o tema da frente “é muito amplo e o estado do Espírito Santo precisa dessas parcerias para seguir no rumo certo, abrir novas frentes de emprego, principalmente depois dessa pandemia, muita coisa há de se fazer”, considerou.

Eleito secretário-executivo da frente, o deputado Renzo Vasconcelos ressaltou que “a Constituição de 1988 garante segurança, educação e saúde, mas outros temas ficaram fora da administração pública. O Ministério Público e o crescimento do terceiro setor vêm trazer aos contribuintes de uma forma mais célere as parcerias público-privadas”, avaliou.

Além de Bruno Lamas e Renzo Vasconcelos, fazem parte ainda da Frente Parlamentar das Parceiras Público-privadas os deputados Coronel Alexandre Quintino (PSL), Dr. Rafael Favatto (Patriota) Emi´lio Mameri (PSDB), Eucle´rio Sampaio (DEM), Marcos Garcia (PV), Raquel Lessa (Pros) e Sergio Majeski (PSB).

Inovação e tecnologia

O outro colegiado instalado é a Frente Parlamentar da Inovação e Tecnologia, cuja iniciativa também coube ao deputado Bruno Lamas. O secretário-executivo escolhido pelos parlamentares foi o deputado Coronel Alexandre Quintino.

O grupo parlamentar tem objetivo de promover políticas de inovação, pesquisa, ciência e tecnologia como parte propulsora do desenvolvimento sustentado no Brasil, suas instituições de pesquisa para melhor aproveitamento dos recursos naturais.

Segundo o ato de criação, a frente deve atuar “sempre de forma conjugada com a melhoria das condições socioeconômicas da população capixaba”. Também pretende estimular as atividades de pesquisa e inovação em áreas como a biotecnologia e nanotecnologia, além de outros campos estratégicos.

Da Frente Parlamentar da Inovação e Tecnologias fazem parte também os deputados Dary Pagung (PSB), Doutor He´rcules (MDB), Rafael Favatto (Patriota), Eucle´rio Sampaio (DEM), Marcos Garcia (PV), Raquel Lessa (Pros), Renzo Vasconcelos (Progressistas) e Sergio Majeski (PSB).