Mourão diz “não saber” motivo pelo qual Brasil não reconhece vitória de Biden

Pozzebom/Agência Brasil Vice-presidente Hamilton Mourão

O vice-presidente Hamilton Mourão declarou nesta terça-feira (15), desconhecer as razões pela qual o governo brasileiro ainda não ter reconhecido a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais nos Estados Unidos em novembro.

O General respondeu essa questão ao ser questionado na saída do Palácio Planalto na tarde desta terça de forma sucinta:

“Não sei”, respondeu, abrindo os braços.

Vladimir Putin , presidente russo , e López Obrador, presidente mexicano , reconhceram a eleição do democrata, que teve a vitória confirmada no colégio eleitoral na última segunda-feira (14), e deu mais um passo para assumir o cargo no próximo mês, ainda que o derrotado Donald Trump ainda não reconheça o resultado das urnas.

Desta forma, apenas Jair Bolsonaro , líder do executivo do Brasil e o ditador norte-coreano Kim Jong-un foram os únicos líderes políticos expresivos que ainda não parabenizaram a vitória de Joe Biden nos EUA.