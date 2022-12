Mourão diz a aliados que discurso em TV será surpreendente

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Vice-presidente Hamilton Mourão

O presidente em exercício Hamilton Mourão (Republicanos) tem dito a aliados que seu discurso, previsto para a noite deste sábado (31) , vai surpreender bolsonaristas e petistas. Desde que Jair Bolsonaro (PL) decidiu ir embora do Brasil, o vice assumiu o poder e decidiu convocar cadeia nacional para um pronunciamento, restando poucas horas de mandato.

A coluna apurou com pessoas ligadas à presidência, que Mourão já gravou o vídeo, que terá cerca de sete minutos. No pronunciamento oficial, o presidente em exercício não deve atacar o próximo presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Mourão não vai ter uma única crítica a Lula e ao PT e nem dirá que pretende fazer oposição”, diz um parlamentar do entorno do político.

O futuro senador por Rio Grande do Sul também não vai roubar o protagonismo de Bolsonaro. “Ele vai fazer um balanço do governo e elogiar as conquistas dos quatro anos de mandato”, garante o deputado federal ouvido pela coluna. A ideia, na visão dele, é dar um parecer e uma mensagem de feliz ano novo para a população, como a figura presidencial. “Respeitando os ritos da instituição”.





Nos bastidores, membros do PT temiam que Mourão tenha chamado cadeia nacional para aproveitar o vácuo deixado por Bolsonaro e tomar o protagonismo, tentando ser o novo rosto da oposição, criticando Lula. Pessoas próximas do presidente eleito chegaram a investigar durante a gravação do pronunciamento e ficaram aliviadas com a postura.

“Mesmo discordando dele, teve a postura de um estadista”, revela um futuro ministro, após ter acesso a parte do conteúdo gravado.

Mourão tem dito a pessoas próximas, quando questionado sobre o conteúdo do pronunciamento, que vai surpreender a todos. “Ele disse que vai defender a democracia com unhas e dentes e lembrar que o regime funciona no Brasil”, garante um cacique político, muito próximo do presidente em exercício. “Mourão ainda garantiu que lembrará a população que somente um governo está mudando e que isso é natural porque o regime democrático brasileiro funciona”.

Caso as declarações de Mourão se confirmem, o pronunciamento em cadeia nacional para todas as emissoras de rádio e TV será mais um banho de água fria nos bolsonaristas. Assim que Bolsonaro embarcou para os EUA e o governo federal anunciou que haveria um discurso do presidente em exercício, as teorias conspiratórias de golpe voltaram. Em redes bolsonaristas existe a expectativa de que o comandante possa dar um golpe de estado para, depois, Bolsonaro voltar. “Nada disso vai acontecer. Essa gente precisa esquecer isso de golpe”, comentou o político.

Fonte: IG Política