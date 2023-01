Mourão após ser xingado por Carlos Bolsonaro: “Não me rebaixo”

Reprodução: commons – 02/10/2022 Hamilton Mourão (Republicanos)

O senador eleito Hamilton Mourão (Republicanos-RS) respondeu os ataques promovidos pelos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O antigo chefe do Executivo federal e seus herdeiros não gostaram nem um pouco do discurso feito pelo ex-vice-presidente no último sábado (31).

“Não entro em pântano nem me rebaixo. Quem não sabe ler não entendeu o vigor da mensagem de ontem”, falou Mourão em declaração dada ao colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo. Ele tem sido chamado de traidor por bolsonaristas que defendem intervenção militar.

Na noite de ontem, Mourão discursou em cadeia nacional como presidente em exercício, já que Bolsonaro deixou o Brasil na última sexta (30) para passar um período de férias nos Estados Unidos.

O ex-vice-presidente criticou os acampamentos de bolsonaristas em quartéis das Forças Armadas. Também afirmou que “lideranças” ficaram em “silêncio” ao invés de tranqüilizarem e unirem a nação em “um projeto de país”. Muitos apoiadores de Bolsonaro entenderam o recado como uma indireta.

“Lideranças que deveriam tranquilizar e unir a nação em torno de um projeto de país deixaram com que o silêncio ou o protagonismo inoportuno e deletério criasse um clima de caos e desagregação social e, de forma irresponsável, deixaram com que as Forças Armadas, de todos os brasileiros, pagassem a conta, para alguns, por inação, e, para outros, por fomentar um pretenso golpe”, discursou.

Bolsonaro e filhos ficaram furiosos

O presidente Jair Bolsonaro soube do conteúdo do discurso de Mourão e ficou enfurecido, conforme revelou o colunista Daniel César, do Portal iG. “Ele se sentiu traído e não gostou de saber que o Mourão jogou nas costas dele os protestos nos quartéis”, revelou a fonte ouvida pela coluna.

Carlos Bolsonaro (Republicanos) usou o Twitter para demonstrar seu descontentamento. Sem citar nomes, ele declarou que “nenhuma novidade vinda desse que sempre disse que era um bosta”. Já Eduardo falou que “as máscaras caem”.

A relação de Mourão e Bolsonaro degringolou logo no começo de mandato. O ex-vice deu algumas opiniões em 2019 que contrariaram os bolsonaristas e o antigo presidente da República chegou a respondê-lo publicamente.

