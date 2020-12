Mouhamed Harfouch pede orações para Nicette Bruno: “Nossa gigante”

Instagram/Reprodução Nicette Bruno e Mouhamed Harfouch

Aproveitando o clima de nostalgia que acontece às quintas-feiras nas redes sociais por meio da expressão “throwback thursday”, o ator Mouhamed Harfouch, que está no ar na reprise da novela “Malhação — Viva a Diferença”, da Globo, como Bóris, fez questão de dividir com seus seguidores um momento especial ao lado da veterana Nicette Bruno, de 87 anos, que, ao contrário das notícias sobre falecimento que circularam ontem, segue internada e recebendo cuidados médicos na UTI da Casa de Saúde São José, no Humaitá, na zona sul do Rio de Janeiro.

“O #tbt de hoje é com a dona Nicette, após uma leitura na casa do Tadeu Aguiar, em 2017. Antes de ir embora, não aguentei e pedi esse registro. Registro de fã de carteirinha mesmo. A peça não rolou, mas o destino nos colocou juntos em ‘Órfãos da Terra’, onde ela brilhou mais uma vez com toda sua genialidade ao lado dos não menos geniais Marcelo Médici, Osmar Prado e do saudoso Flávio Migliaccio. Eu, que já era fã, fiquei completamente apaixonado por sua vontade, entrega, disciplina, generosidade e respeito. Uma gigante”, manifestou-se em uma publicação no Instagram.

Harfouch ainda relembrou o episódio que o deixou completamente extasiado. “Na pandemia, topou, sem nem ao menos ler meu texto, gravar pelo celular uma participação afetiva que se passa ao final da minha peça virtual ‘Homem de Lata’, e vocês não imaginam o tamanho da alegria quando soube da resposta: ‘Pra ele faço, porque gosto muito dele’. Hoje (ontem), soube de fakes sobre dona Nicette e sei que ela resiste e segue forte na luta contra a Covid-19. Daqui, reforço o pedido dos filhos e peço a vocês que me acompanham que também entrem nessa corrente de orações. Vamos mandar toda energia”, finalizou.