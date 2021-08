Motorola lança linha Edge 20 no Brasil com preços de até R$ 4.999

Emerson Alecrim Motorola Edge 20

Apenas três semanas após o anúncio global, a Motorola lançou a sua nova linha de celulares high-end no Brasil . Os modelos Motorola Edge 20 Pro, Motorola Edge 20 e Motorola Edge 20 Lite chegam ao país com preços oficiais variando entre R$ 2.999 e R$ 4.999.

Em comum, todos os três modelos trazem tela OLED de 6,7 polegadas com resolução de 2400×1080 pixels e HDR10+. Outra característica compartilhada pelos três celulares é a câmera traseira principal com sensor de 108 megapixels, além da câmera frontal de 32 megapixels.

As demais especificações é que diferenciam cada modelo. Como o nome sugere, o Motorola Edge 20 Pro é o smartphone mais avançado do trio e, com efeito, o mais caro. No entanto, ele é o único que traz uma câmera periscópio para zoom óptico de 5x (ou digital de 50x).

Você viu?

O Edge 20 Pro também é o único a contar com o chip Qualcomm Snapdragon 870. Os modelos Edge 20 e Edge 20 Lite trazem os processadores Snapdragon 778G e e MediaTek Dimensity 800U, respectivamente.

Ready For

A Motorola enfatiza que a linha Edge 20 foi preparada para proporcionar experiências que vão além do próprio smartphone, por isso, os três aparelhos são compatíveis com os sistemas Ready For, embora em níveis diferentes.

O Ready For sem fio permite que o smartphone seja conectado a uma TV ou monitor com Miracast para que o usuário possa reproduzir vídeos e realizar outras tarefas em uma tela maior. Porém, essa tecnologia só é compatível com o Edge 20 Pro e o Edge 20.

Outro recurso de expansão é o Ready For PC, que integra o celular a um computador Windows por meio de Wi-Fi. A partir daí, pode-se compartilhar conteúdo entre os dois dispositivos ou visualizar notificações do smartphone na tela do PC, por exemplo.

Os três modelos Edge 20 são compatíveis com o Ready For PC, mas o modo que transforma o celular em webcam, outra funcionalidade da tecnologia, não está disponível para o Edge 20 Lite.

Linha Motorola Edge 20: preços e disponibilidade

As vendas oficiais da linha Motorola Edge 20 no Brasil começam nesta quinta-feira (19). Os preços sugeridos, sem considerar eventuais descontos ou abatimentos, são os seguintes: