Motorola abre vagas de emprego híbrido no interior de SP; confira

Com o objetivo de expandir sua área de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), a Motorola abriu 45 vagas para atuação no escritório de Jaguariúna, no interior de São Paulo, para atuação em Software Development nas áreas de Mobile Security, Imaging Processing, Câmera, Inteligência Artificial entre outras.

Há vagas para todos os níveis (júnior, pleno e sênior), e os profissionais devem ser formados em Engenharia da Computação, Ciências da Computação, Matemática, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e áreas correlacionadas.

Desde o início da pandemia de Covid-19, os funcionários da empresa estão trabalhando em home office, e a companhia estuda um modelo de trabalho híbrido para quando houver um retorno ao regime presencial.

Motorola mantém inscrições abertas até que todas as vagas sejam preenchidas

Conhecimento e experiência em Desenvolvimento Web e Mobile, Segurança da Informação, Fotografia Computacional, Engenharia de Software e/ou Arquitetura de Soluções, são alguns dos pré-requisitos, além de inglês avançado/fluente.

As inscrições podem ser feitas neste link , e estarão abertas até que todas as posições anunciadas sejam ocupadas.

“Queremos atrair talentos que sejam apaixonados por tecnologia. Profissionais atualizados que acompanhem as tendências do nosso mercado e que possam nos trazer visões diferentes para as áreas de pesquisa e desenvolvimento”, afirma Ana Paula Cavioli, diretora de RH da Motorola para a América Latina.

Segundo Ana Paula, a empresa busca pessoas “com olhar atento aos novos comportamentos de consumo e que tenham o desejo de fazer a diferença em uma empresa global que respira inovação e oferece oportunidades de crescimento”.

