Motoristas: PLC que impedia acúmulo de função é arquivado

O Plenário da Assembleia Legislativa (Ales) arquivou durante a sessão ordinária realizada na tarde desta segunda-feira (10) o Projeto de Lei (PL) 987/2019, de Vandinho Leite (PSDB), que vedava o acúmulo de funções por motoristas de coletivos no estado. A votação ocorreu de modo simbólico e apenas 8 parlamentares demonstraram apoio à proposta.

Inicialmente, a matéria foi analisada na Comissão de Justiça. O deputado Gandini (Cidadania) relatou pela inconstitucionalidade da proposição. Vandinho, autor da iniciativa, lamentou o posicionamento do colega. Ele argumentou que reiteradas vezes a base do governo tenta qualificar projetos que não são do interesse do Executivo como inconstitucionais.

“A gente não quer que o motorista tenha mais de uma função. Eles não vão ter um real de aumento e não vai diminuir a passagem. Além de prejudicar os trabalhadores, os cobradores e os motoristas, vai prejudicar o passageiro. Esse dinheiro vai para o bolso das empresas”, disparou.

Quem também pediu para discutir a proposta foi o Delegado Lorenzo Pazolini (sem partido). O parlamentar ressaltou que a planilha de custos estava sendo alterada com a implantação de ônibus sem cobradores no Transcol. “Se a planilha é alterada o valor também será, não vi isso sendo debatido no governo do Estado. Se você está retirando emprego do trabalhador terá custos menores. Para onde vai o dinheiro? O que será feito com esses recursos?”, questionou.

Ele ainda lembrou que iniciativa semelhante da deputada Janete de Sá (PMN) foi aprovada pela Casa em 2017. “O que mudou de lá para cá? Será que as leis mudaram? Se foi aprovado em 2017 é porque é constitucional. Está claro. É absolutamente constitucional, é o mesmo assunto. Não podemos mudar o entendimento casuisticamente”, afirmou o delegado. Dary Pagung (PSB) indagou se o PL aprovado teria virado lei, mas Pazolini respondeu que havia sido vetado pelo Executivo.

Capitão Assumção (PSL) reforçou as críticas aos coletivos que circulam sem cobradores. “Como vão ficar os passageiros cadeirantes? Só querem saber de arrecadar e tirar o trabalho do trocador. É um ato inconsequente e irresponsável do governo. Estão tirando o emprego do trabalhador e não vai ter redução da passagem”, lamentou.

Janete usou a tribuna para destacar que a proposta elaborada por ela em 2017 tinha como objetivo mostrar que o edital de concessão do Sistema Transcol previa na composição dos veículos a presença de motoristas e cobradores. “Nosso projeto apenas clareava essa questão, que não era possível fazer essa modificação, a não ser por lei”, explicou. Em seguida ela emendou que o então governador Paulo Hartung vetou o projeto e na sequência aprovou a Lei Complementar 876/2017, que trata do Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros no Espírito Santo.

Relator do PL, Gandini falou que achava importante a manutenção dos empregos dos cobradores, porém, que o caminho em discussão era inconstitucional. “Se a gente aprova aqui hoje o governo consegue derrubar em dois tempos no Tribunal (de Justiça). Temos que preservar os postos de trabalho pelo contrato. Antes a Assembleia poderia propor, mas em 2017 a lei mudou para o governo decidir”, salientou.

Líder do governo na Assembleia, o deputado Freitas (PSB), reforçou o entendimento da inconstitucionalidade da matéria. “Este projeto já esteve aqui e foi vetado pela inconstitucionalidade. O Estado atendeu uma responsabilidade administrativa e os deputados têm que tomar cuidado com o que é constitucional e o que não é”, frisou.

Na sequência Gandini coletou os votos no colegiado, tendo o parecer sido aprovado por 4 votos a 3. Posteriormente, em votação simbólica, o projeto foi arquivado pelos parlamentares.

Após a votação da proposta foi realizada uma sessão extraordinária para análise do Projeto de Lei Complementar (PLC) 5/2020, de autoria da Defensoria Pública, que visa adequar o subsídio dos defensores à Emenda Constitucional 80/2014, que estendeu ao órgão garantias da magistratura. Os demais projetos da pauta ficaram para ser analisados na próxima sessão ordinária, nesta terça-feira (10), às 15 horas.

Confira como ficou a Ordem do Dia:

1. Veto parcial ao Projeto de Lei (PL) 857/2019, de Janete de Sá (PMN), que dispõe sobre procedimentos para normatizar a criação de abelhas nativas sem ferrão, no âmbito do Estado. Veto mantido por 22 a 0;

2. Projeto de Lei (PL) 987/2019, de Vandinho Leite (PSDB), que acrescenta o parágrafo quarto ao artigo 7º da Lei Estadual n° 5.720/1998, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços público previsto no artigo 210 da Constituição do Estado. Arquivado.