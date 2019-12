Motoristas pegam trânsito congestionado na descida para o litoral

arrow-options Reprodução/Ecovias Motoristas encontram congestionamento em diversos pontos da Sistema Anchieta-Imigrantes

Os motoristas que estão se dirigindo ao litoral paulista no início da noite desta quinta-feira (26) estão encontrando trânsito congestionado nas estradas que ligam a capital e a Baixada Santista .

Principal acesso da capital paulista à Baixada Santista e ao litoral sul do estado, a Rodovia dos Imigrantes está com trânsito lento, no sentido litoral, do km 33 ao 53, e do 62 ao 70.

Na Rodovia Anchieta, na direção do litoral, a lentidão vai do km 34 até o 55.

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP), o melhor horário para viajar para a região litorânea é no período entre as 20h de hoje e as 9h de amanhã, sexta-feira (27). Também é recomendado viajar no sábado (28), da 1h às 7h, e no domingo (29), das 23h até as 6h do dia seguinte (30).

A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) estima que cerca de 3,6 milhões de veículos circulem pelas principais rodovias de acesso e saída da região metropolitana de São Paulo durante o feriado prolongado de Ano-novo: entre esta sexta-feira (27) e a próxima quinta-feira (2).