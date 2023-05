Motoristas de aplicativo param atividades por 24 horas nesta segunda

Conteúdo Patrocinado Uber

Motoristas de aplicativo iniciaram uma paralisação nas atividades a partir das 4h da madrugada desta segunda-feira (15) para reivindicar melhorias na condição de trabalho. Além de aumento no valor do quilômetro rodado, eles pedem que os apps incorporem um piso de R$ 10 para as corridas e reduzam o percentual das corridas que é descontado pelas empresas.

O “day off”, ou seja, dia sem trabalho, tem pontos de manifestações. No Rio de Janeiro, por exemplo, motoristas adeptos da paralisação se concentram na porta do aeroporto Santos Dumont. De lá, devem seguir até o prédio da Uber, no Centro.

Os motoristas parceiros pedem ainda que seja criada a cobrança de um adicional para cada parada solicitada pelo passageiro durante uma corrida. Os profissionais pedem também segurança para trabalhar e fim dos banimentos da plataforma sem justificativa.

A paralisação foi convocada pela Federação dos Motoristas por Aplicativo do Brasil (FEMBRAPP).

Nas redes sociais, usuários das plataformas reclamaram da ausência de motoristas nas ruas.

Uber demora 30 anos pra chegar, eu tenho mais oq fazeeer — Lulu (@WinneLuisy) May 15, 2023





Impossível pegar um uber agora de manhã — aquele gordinho (@maiconblue) May 15, 2023





