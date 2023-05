Motoristas de aplicativo fazem paralisação de 24 horas em todo o país

A paralisação tem como objetivo o aumento do valor mínimo das corridas para R$ 10, além do reajuste no valor do quilômetro rodado

Desde a madrugada desta segunda-feira (15/5), motoristas de aplicativos de todo o país se mobilizam para paralisar o uso das plataformas de viagens durante 24 horas. A paralisação começou às 4h hoje e segue até esta terça-feira (16/5). No entanto, alguns motoristas não aderiram à suspensão dos serviços.

A interrupção do uso dos aplicativos tem como objetivo o aumento do valor mínimo das corridas de R$ 5,87 para R$ 10, além do reajuste do valor do quilômetro rodado de R$ 1,19 para R$ 2. A paralisação também pede uma tarifa adicional nas corridas com paradas.