Motorista sofre queimaduras após carro pegar fogo em acidente na BR-262

Acidente envolveu três veículos no final da tarde de sábado

Um carro pegou fogo após se envolver em um acidente com outros dois veículos no final da tarde de sábado (20), na BR-262, em Marechal Floriano, na região Serrana do Espírito Santo. O motorista do carro incendiado sofreu queimaduras, de acordo com as informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A corporação não informou detalhes sobre a dinâmica do acidente, que ocorreu no quilômetro 63 da rodovia, às 17h35. A colisão não resultou em mortes.

+ Motociclista morre após colidir com carreta na BR-101 no Norte do ES

Segundo a PRF, o condutor do carro que pegou fogo foi socorrido com queimaduras pela equipe do Corpo de Bombeiros para um hospital da Grande Vitória, onde foi internado para receber atendimento médico.

As chamas foram controladas pelos bombeiros e por conta da ocorrência o trecho ficou com trânsito lento durante parte da noite de sábado.