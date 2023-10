Motorista se ajoelha e reza por sair vivo de acidente no ES: ‘Livramento’

Zenilton Duarte de Jesus capotou com carro ao tentar desviar de um veículo e bater no meio-fio da Rodovia do Contorno, trecho da BR 101, por volta de 7h desta terça-feira (10). As informações são de A Gazeta.

O operador de máquinas Zenilton Duarte de Jesus, de 29 anos, passou por um susto na manhã desta terça-feira (10) ao sofrer um acidente na Rodovia do Contorno (trecho da BR 101), em Cariacica. O carro dirigindo por ele ficou capotado após ele tentar desviar de um veículo e bater no meio-fio, enquanto o motorista resolveu ajoelhar e rezar pelo que classificou como “livramento”.

Quem passou pela rodovia federal, na altura de Nova Rosa da Penha, em Cariacica, registrou em imagens o carro capotado. Em um dos vídeos, Zenilton, que está vestido de amarelo e com um boné, aparece ajoelhado e com os braços abertos, ao lado do carro.

”Agradeço a Deus, porque não aconteceu nada. Foi um livramento. Estou inteiro e vivo, não tenho nenhum arranhão. Foi um susto danado, enorme, por isso eu ajoelhei e agradeci”.

Procurada pela reportagem, a Eco101, que administra a via, informou que a ocorrência foi registrada às 7h23 desta terça-feira (10) e envolveu apenas um veículo. A concessionária acionou ambulância, guincho e uma viatura de inspeção para atendimento da ocorrência.

Zenilton contou que mora na Serra e estava indo para Viana, onde trabalha como operador de máquinas. A madrugada de chuva na Grande Vitória deixou a pista molhada. Durante o trajeto, o motorista percebeu que o carro da frente havia freado de forma brusca. Para evitar uma batida, ele tentou desviar, mas acabou batendo no meio-fio e chegou a atingir uma espécie de grade que fica no canteiro central.

“Estava chovendo e a pista estava molhada. Eu estava dirigindo, mas estava devagar, normal. Mas de repente, o carro da frente parou de uma vez. Para não bater, eu desviei, bati no meio fio e o carro capotou”, afirmou o motorista.

O carro, que é de Zenilton, ficou batido e foi removido do local. O trabalhador relatou que está bem e não apresenta ferimentos.