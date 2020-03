Motorista perde controle e destrói monumento sagrado na Ilha de Páscoa

Casos de infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) já foram confirmados em 80 países e territórios, além da China continental e do Japão. São 13.752 casos e 258 mortes até o momento.

A Coreia do Sul lidera a lista, com 5.766 casos, seguida da Itália, com 3.089, do Irã com 2.922, da França com 285, Alemanha com 262, Espanha com 206, de Cingapura com 112, Hong Kong com 95, do Reino Unido com 81 e dos EUA com 80.

A Eslovênia registrou seu primeiro caso na quarta-feira (4)_.

O número de mortos chega a 107 na Itália, 92 no Irã, 35 na Coreia do Sul, nove nos EUA, quatro na França, dois em Hong Kong, Iraque e Espanha, e um nas Filipinas, Taiwan, Tailândia, San Marino e Austrália.

Das pessoas que desembarcaram do navio de cruzeiro Diamond Princess no mês passado, 46 dos cerca de 300 americanos que retornaram para casa em voos fretados pelo governo testaram positivo para o vírus.

A Austrália confirmou que 10 passageiros testaram positivo após retornarem para casa. Hong Kong confirmou nove, o Reino Unido quatro, Israel e Rússia três cada, e Taiwan um.

