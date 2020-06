Motorista perde controle de Fusca e cai em ribanceira com 50m de altura

Um motorista de um Fusca caiu em uma ribanceira na Estrada da Graciosa, em Morretes, no litoral do Paraná, quando subia a Serra do Mar para retornar até Campina Grande do Sul, Região Metropolitana de Curitiba. Apesar da gravidade do acidente, o condutor foi socorrido com ferimentos moderados e levado ao hospital, por volta das 15h deste sábado (06/06).

O cabo Marquioto, do Corpo de Bombeiros, contou em detalhes como foi o resgate, que contou com a ajuda do helicóptero do BPMOA (Batalhão de Operações Aéreas) da Polícia Militar.

“Ele acabou caindo em uma ribanceira e descemos para fazer o resgate, trazendo para a cima e depois indo ao encontro do helicóptero, que o encaminhou ao hospital”, contou.

