Motorista morre e quatro pessoas ficam feridas em capotamento em Linhares

O grave acidente aconteceu por volta das 16h deste domingo (19) na rodovia que liga o distrito de Farias à BR 101. O motorista do carro, Claudiley Vanini, de 38 anos, morreu no local e os feridos foram socorridos e encaminhados para hospitais da região

Um jovem identificado como Valdiley Vanini, de 38 anos, morador do bairro Interlagos, morreu após capotar o carro que dirigia na na rodovia que liga Linhares ao distrito do Farias, no interior do Município, na tarde deste domingo (19). De acordo com as primeiras informações, o motorista estava com mais quatro pessoas no veículo.

Claudiley morreu ainda no local e os feridos foram socorridos pelos profissionais do Corpo de Bombeiros e levados por ambulâncias da Prefeitura de Linhares para o Hospital Rio Doce. Três vítimas estariam em estado estável e uma em estado grave. As primeiras informações também apontam que os ocupantes retornavam do sítio da família que fica na região.

A Polícia Militar fez o controle do trânsito até a retirada do corpo e do carro, que ficou fora da pista. A principal causa do acidente seria de que Claudiley teria perdido o controle do veículo numa curva. A rodovia estava molhada em decorrência da chuva que caiu em Linhares neste domingo (19).