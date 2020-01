Motorista morre carbonizado em acidente na BR 101 em São Mateus, Norte do ES

Membros do Secretariado Municipal e da Polícia Militar reuniram-se na tarde desta quinta-feira (09/01), no Centro Administrativo da Prefeitura de São Mateus, para avaliar o desempenho da logística implementada nas festividade de Réveillon em Guriri, que aconteceu de 27 de dezembro a 1º de janeiro. O encontro também contou com a presença de moradores e comerciantes do Balneário.

Na ocasião foram abordados diversos tópicos referentes à organização do evento, como alojamentos para a PM, sinalização e estacionamento, iluminação pública, ambulâncias, carros de som, transporte público, descarte de garrafas de vidro, dentre outros. A reunião também serviu para debater a logística dos próximos finais de semana na Ilha e do Carnaval de Guriri.

EQUIPES UNIDAS

Estiveram presentes os secretários municipais Júnior Eler (Comunicação), Valter Pigati (Defesa Social e Obras), Henrique Luis Follador (Saúde), Marinalva Broedel (Assistência Social) e Domingas Dealdina (Turismo); os oficiais militares Major Ronaldo, Tenente Lee e Capitão Scárdua; Luciana Conde, moradora de Guriri; Jorge Toscano, da Associação “Acorda Guriri”; e Leonardo Barbosa, diretor do Sindibares.