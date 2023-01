Motorista morre atropelado pelo próprio caminhão

Um motorista de 50 anos morreu após ser atropelado pelo próprio caminhão na manhã desta quinta-feira (19), na marginal do Anel Rodoviário. O acidente ocorreu no sentido Ceasa, na altura do bairro Betânia, região Oeste da capital.

Segundo os bombeiros, a vítima foi parar debaixo do veículo de carga e teve o óbito constatado no local pelos médicos do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

De acordo com testemunhas, o condutor teria entrado debaixo do caminhão para realizar a manutenção dos freios quando o veículo desceu e o arrastou. Ele ficou preso sob as rodas.

O acidente ocorreu no sentido Ceasa, na altura do bairro Betânia, região Oeste da capital. A perícia da Polícia Civil e o rabecão também foram acionados na ocorrência.

Motorista colide contra poste

Ainda na manhã de hoje, um motorista de um carro de passeio colidiu contra um poste no sentido Rio de Janeiro da BR-040, na altura do bairro Califórnia, na região Noroeste de Belo Horizonte.

O homem, que estava preso ao cinto, sofreu apenas um corte na cabeça. Ele foi retirado e conduzido ao hospital por uma almbulância.

Já o poste acabou se inclinando com o impacto. Devido ao perigo de eletrocussão provocação pela fiaçãp, a Cemig foi acionada.