Motorista invade ponto de ônibus e atropela 5 pessoas após réveillon em Guriri; veja vídeo

Carro atropelou cinco pessoas que estavam no ponto lotado em Guriri, São Mateus. Motorista fugiu mas foi perseguido e preso. Ele confessou à Polícia Militar que ingeriu bebida alcoólica

Um motorista foi preso após invadir de carro um ponto de ônibus lotado e atropelar cinco pessoas na madrugada após o réveillon em Guriri, São Mateus, Norte do Estado. Após a colisão, nesta quarta-feira (1°), Kleber Luiz Lenzi do Nascimento fugiu, mas foi perseguido por policiais militares e capturado. A polícia diz que ele confessou estar embriagado.

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o carro, um Chevrolet Classic branco, atinge as pessoas no ponto e foge em velocidade. Pela marcação do horário da câmara, eram 4h47 da manhã. Depois, uma viatura da PM que estava próxima ao local vai atrás do veículo.

As ruas de Guriri estavam cheias de grupos que voltavam a pé da festa da virada do ano. Segundo informações PM, Kleber perdeu o controle do veículo ao passar por um quebra-molas e foi parar na calçada do outro lado da rua, invadindo o ponto de ônibus cheio de gente. Após o acidente, o motorista fugiu pelas ruas do balneário, houve uma perseguição com a polícia, mas ele foi capturado e preso em flagrante.

De acordo com a PM, quando foi abordado o condutor apresentava sinais de embriaguez como dificuldade no equilíbrio, olhos vermelhos e odor de álcool. A polícia informou ainda que o motorista e confessou ter ingerido bebida alcoólica.

O hospital foi procurado pela reportagem mas até a publicação desta matéria não informou o estado de saúde da vítimas.

