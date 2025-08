Motorista fica preso às ferragens após acidente entre três veículos no Sul do ES

A colisão foi registrada na noite deste sábado (02), na rodovia ES-060, zona rural de Presidente Kennedy

Um motorista ficou preso às ferragens após um grave acidente envolvendo três veículos na rodovia ES-060, zona rural de Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo. A colisão foi registrada na noite deste sábado (02). Com informações do Folha Vitória.

Segundo a Polícia Militar, o caminhão seguia no sentido Usina das Paineiras quando, um Fiat Uno, que transportava um reboque sem placa, entrou na pista. O motorista afirmou que não conseguiu desviar e acabou colidindo frontalmente.

Na sequência, um Volkswagen Gol que trafegava atrás do Uno bateu na traseira do veículo. O motorista do Uno ficou preso às ferragens e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros.

Ele foi socorrido e encaminhado pelo Samu à Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde da vítima não foi divulgado.

O motorista do caminhão e a condutora do Gol não apresentavam ferimentos aparentes. Os dois realizaram o teste do bafômetro, sendo apresentado o resultado negativo para ingestão de álcool.

Durante a abordagem, foi constatado que a condutora do Gol não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O motorista do caminhão foi conduzido à Delegacia Regional de Itapemirim para prestar esclarecimentos.