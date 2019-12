Motorista fica ferido após veículo capotar em rodovia que liga São Domingos do Norte a Águia Branca

O Governo do Estado está investindo mais de R$ 35 milhões nas áreas de infraestrutura e educação dos municípios capixabas. Na manhã desta sexta-feira (20), o governador Renato Casagrande realizou a assinatura de Ordens de Serviço para investimentos para conservação de estradas rurais do Programa Caminhos do Campo, além de convênios para obras de infraestrutura e construções de quadras esportivas, melhorias e manutenções em escolas. Na mesma solenidade, em Colatina, foi feita a entrega de equipamentos agrícolas para vários municípios.

Durante a solenidade, o governador Casagrande fez um balanço dos trabalhos em 2019. “É uma alegria estar aqui neste final do ano entregando equipamento, assinando convênios e dando ordens de serviço para reformas de escola. Foi um ano tenso politicamente, de muito cuidado, mas terminamos o ano com uma gestão pública adequada, organizada. Isso é uma demonstração clara do que queremos. Chegamos ao final do ano com o Estado forte e estabilidade política boa. Minha vinda aqui hoje, além dos mais de R$ 35 milhões em entregas, vim agradecer a oportunidade de trabalhar com vocês”, ressaltou.

Cinco dos municípios da região norte do Espírito Santo vão receber obras de conserva nas estradas do Programa Caminhos do Campo, beneficiando 11 trechos. Os municípios que receberão as obras são: João Neiva, Aracruz, Ibiraçu Sooretama e Rio Bananal. O total do investimento é de R$ 1.895.000,00.

“A infraestrutura rural foi um dos focos do trabalho da Seag junto ao Governo do Estado no ano de 2019. Foram realizados vários investimentos para melhorar a vida do homem do campo. Recentemente entregamos no sul do Estado mais de R$ 13 milhões em conservas de estradas do Caminhos do Campo, além de maquinário agrícola. Isso só no mês de dezembro. Agora a região norte foi contemplada. Sem dúvidas estamos fechando o ano com chave de ouro e com planejamento para continuar esse trabalho em 2020”, explicou o secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, Paulo Foletto.

Escolas

Durante a solenidade, o Governo do Estado autorizou o início das obras de construção de quadra e demais espaços esportivos em escolas estaduais. Os investimentos vão atender aos municípios de Colatina, São Mateus, Barra de São Francisco e São Gabriel da Palha. Este último vai receber um Centro Educacional Infantil (CEI) no bairro Santa Helena.

O governador Casagrande sublinhou a importância do investimento em educação para a sedimentação de uma gestão pública de qualidade, inclusive apresentando ideias para valorização da área nos próximos passos do Governo. “Vamos colocar um peso grande do ICMS para educação. Minha proposta é de 50% para ser distribuído aos municípios, de acordo com o crescimento e desempenho das escolas. Todo mundo diz que o caminho mais fácil para reduzir a violência e ter uma sociedade melhor é a educação, então vamos agora colocar um valor financeiro, porque aí se o município que está mal cresce, ele ganha. Se está bem, ganha também”, adiantou.

O subsecretário de Estado de Suporte à Educação, Aurélio Meneguelli, acompanhou as assinaturas e ressaltou a capacidade de investimento do Governo, por meio da Secretaria da Educação (Sedu). “Nunca se viu tantos investimentos em um só governo. Parabéns ao governador por investir tanto na Educação. Somente hoje foram cinco Ordens de Serviço para escolas com mais de R$ 5 milhões em investimentos para esta região. Neste ano, já concluímos 52 obras na Educação, estamos com outras 72 em andamento com aproximadamente R$ 100 milhões em investimentos. É assim que caminhamos para uma educação melhor”, disse.

Em São Mateus, a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Ceciliano Abel de Almeida, no Centro, receberá um espaço esportivo, feita a urbanização da área externa, reconstrução do calçamento e reforma do muro. O espaço esportivo será construído em estrutura metálica para sustentação de cobertura com telha termo acústica e fechamento vertical, proporcionando mais conforto térmico aos usuários.

Outra unidade contemplada com investimentos foi a EEEFM Governador Lindenberg, no bairro Irmão Fernandes, em Barra de São Francisco, onde será construída a quadra poliesportiva coberta e a urbanização externa, com a criação de áreas de vivência sombreadas. Os investimentos das duas unidades são da ordem de R$ 2,8 milhões e integram as obras da Reestruturação da Rede Física Escolar da Rede Estadual.

Foi anunciada também a reforma civil e elétrica da EEEFM Aristides Freire, localizada no Centro de Colatina, onde será feita a manutenção de telhado, recuperação do revestimento de fachada e dos beirais, pintura da fachada, substituição da calha do telhado, dentre outras melhorias. O investimento é de R$ 297 mil e o prazo de execução da obra é de 150 dias. Já a EEEFM Néa Monteiro Costa, no bairro Honório Fraga, em Colatina, receberá a reforma da quadra e vestiários, com valor estimado de R$ 502 mil.

Entrega de equipamentos

Também foram entregues equipamentos agrícolas que ajudarão as prefeituras de Colatina, Conceição da Barra, São Domingos do Norte, Santa Leopoldina, Nova Venécia, João Neiva, Santa Maria de Jetibá, Sooretama, Ecoporanga, São Gabriel da Palha e Marilândia a suprirem as demandas regionais das suas cidades, beneficiando os moradores e trabalhadores dos distritos e bairros. O investimento é de R$ R$ 3.239.079,65, incluindo recursos do Estado e de emendas parlamentares.

Foram entregues três pás carregadeiras, três retroescavadeiras, uma motoniveladora, um caminhão bitruck com baú refrigerado, um caminhão baú isotérmico, três caminhões carroceria de madeira, 2.000 mil caixas de plástico e três secadores de café com capacidade para aproximadamente 125 sacas – monofásica.

Para o subsecretário de Estado de Infraestrutura Rural, Rodrigo Vaccari, os investimentos terão capacidade de beneficiar diretamente os agricultores familiares: “As máquinas e equipamentos aumentam a produtividade no campo, melhoram a qualidade dos produtos possibilitando o acesso a novos mercados”, explicou.

Termos de compromisso

Por meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), foram assinados 16 termos de compromisso com treze municípios, totalizando R$ 22.317.382,83 em investimentos. Os convênios contemplam obras de drenagem, pavimentação, reforma de praça, construção de calçadas, galerias e muros de contenção, além da aquisição de caminhões para coleta de resíduos sólidos.

Os municípios beneficiados são: Águia Branca, Boa Esperança, Fundão, Governador Lindenberg, Ibiraçu, Itaguaçu, Mucurici, Nova Venécia, Pinheiros, Rio Bananal, Santa Maria de Jetibá, São Gabriel da Palha e São Roque do Canaã.

“São importantes investimentos em infraestrutura e saneamento que irão melhorar a qualidade de vida dos moradores de cada uma dessas cidades, além de fomentar comércio, turismo e desenvolvimento urbano”, destacou o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente.

