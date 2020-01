Motorista embrigado atropela grupo de pessoas em saída de forró em Vila Velha

Após o atropelamento, o homem perdeu o controle da caminhonete e foi parar dentro de um valão.

Um motorista alcoolizado atropelou um grupo de pessoas na saída de um forró no bairro João Goulart, em Vila Velha. De acordo com testemunhas, o homem de 41 anos teria se enfurecido após ter batido em um outro veículo na saída da festa e acelerou o carro em direção às pessoas. Depois disso, ele perdeu o controle da caminhonete que dirigia e caiu dentro de um valão.

O motorista, que não teve identidade revelada, atropelou um grupo entre 10 e 15 pessoas por volta das 6 horas deste domingo (12). No entanto, ninguém se machucou gravemente.

O construtor Rodrigo Silva Santos foi uma das vítimas do atropelamento e esteve na delegacia para prestar queixa contra o motorista.

“Quando eram 6 horas, saímos do forró e o cidadão embriagado bateu no carro de outra pessoa. Aí fomos conversar com ele para ele arcar com o prejuízo. Como a gente estava negociando, puxei na internet quanto dava o prejuízo. Ele simplesmente não quis pagar e saiu atropelando mais de 15 pessoas, onde havia um aglomerado de gente. Saiu jogando todo mundo para o alto”, lembra o construtor.

Segundo ele, após sair de dentro do valão, o homem, mesmo ferido, estava nervoso e o agrediu. O motorista precisou ser contido por um policial que passava no local.

“Depois que o carro estava dentro do valão eu fui perguntar a ele porque ele tinha feito aquilo. Ele já saiu do valão me agredindo”, conta.

O condutor do veículo foi levado para o hospital e depois encaminhado para a Delegacia Regional de Vila Velha. De acordo com a Polícia Militar, ele fez o teste do bafômetro, que comprovou o uso de bebida alcoólica.