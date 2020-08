Motorista embriagado atropela criança de 4 anos em São Paulo

Erasmo Salomão/MS Ministro interino da Saúde Eduardo Pazuello

O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, nomeou o veterinário Laurício Monteiro Cruz para comandar o Departamento de Imunizações e Doenças Transmissíveis, do Ministério da Saúde, responsável por todo o programa nacional de vacinas do Brasil.

A nomeação ocorreu na última sexta-feira (28). O departamento que será comandado por Laurício Cruz é o responsável pela organização do calendário de vacinas do país, as campanhas nacionais de imunização e a distribuição dos medicamentos aos Estados.

O departamento que Laurício Monteiro Cruz vai comandar é considerado estratégico para as próximas fases de combate à pandemia de Covid-19 (Sars-Cov-2) no país com a aprovação da vacina.

Perfil

Laurício Monteiro Cruz é formado no Centro Universitário de Desenvolvimento do Centro Oeste, em Goiás, e tem mestrado em prevenção e controle de doenças em animais pela Universidade de Brasília.