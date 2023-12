Motorista é sequestrada e abandonada em rodovia no Norte do ES

Após ser abordada por dois homens armados em Sooretama, a mulher de 42 anos foi levada para uma casa em São Mateus, onde permaneceu trancada; caminhão estava carregado com placas de energia solar

Uma motorista de caminhão de 42 anos passou por momentos de tensão no início da noite de segunda-feira (4) após ser rendida por dois homens armados às margens da BR 101, próximo à Reserva Ambiental de Sooretama, no Norte do Estado. Além de ser abordada, ela ainda foi sequestrada e levada no próprio veículo para uma casa em São Mateus, onde permaneceu trancada, enquanto os suspeitos saqueavam a carga do caminhão carregado com placas de energia solar. As informações são da TV Gazeta..