Motorista é preso após ser flagrado dirigindo carro sem roda em bloco

Um motorista de 26 anos foi detido, na manhã deste sábado (18/2) de Carnaval, no Centro de Belo Horizonte, por dirigir um carro sem uma das rodas traseiras. Ele foi flagrado conduzindo o veículo em meio a foliões que curtiam o bloco Então, brilha!. Além do homem, duas adolescentes estavam no carro, uma de 15 e outra de 17 anos.

De acordo com a Guarda Municipal, o carro sem uma roda traseira foi avistado pelos agentes que cumpriam atividades rotineiras de fiscalização de trânsito. O motorista recebeu comando para que parasse o carro. No entanto, continuou dirigindo pela rua Espírito Santo, esquina com Caetés, desrespeitando a solicitação.