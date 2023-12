Motorista é morto espacando após observar sexo de casal

De acordo com as investigações, o espancamento não continuou no momento em que a vítima entrou no apartamento onde morava.

“Eu acredito que ele não tenha sido mais agredido no momento em que ele conseguiu ingressar na casa dele, pelo que nós apuramos ele não foi mais agredido, mas ele já estava mortalmente ferido nesse momento”, pontuou. Segundo a delegada, os dois suspeitos presos nesta quarta, ambos de 21 anos, já têm passagens. Um deles por tráfico de drogas e outro tem passagem, quando menor, por ato infracional equiparado a tráfico de drogas. Prisões A Polícia Civil de Piracicaba (SP) prendeu nesta quarta-feira (20) dois homens, de 21 anos, suspeitos de espancar um motorista de aplicativo. A vítima, de 49 anos, foi encontrada morta no apartamento onde morava em um condomínio residencial no último dia 10 de dezembro, dois dias após as agressões. O carro da vítima também foi danificado. Outros três suspeitos de participarem da agressão que levou à morte do homem estão foragidos e são procurados, segundo as equipes da Delegacia de Especializada em Investigações Criminais (Deic). A partir das imagens, os homens foram identificados e mandados de prisão foram expedidos. Dois homens de 21 anos foram presos nesta quarta-feira (20) por homicídio qualificado. Facebook e Instagram. Curtiu? Siga o FA NOTÍCIAS no Twitter

Telegram. Fique bem informado, faça parte do nosso grupo no WhatsApp